Стеценко: Варіант з поверненням Зозулі у «Дніпро» не виключений

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Генеральний директор «Дніпра» Андрій Стеценко не виключив повернення Романа Зозулі в Дніпро

Генеральний директор «Дніпра» Андрій Стеценко прокоментував інформацію іспанських ЗМІ про те, що ФІФА дала дозвіл Роману Зозулі повернутись в український клуб

«Варіант з поверненням Зозулі не виключений, але як показує досвід, наші футбольні інституції настільки консервативні, що вони самі бояться таких прецедентів, щоб потім не кивали в нашу сторону через такі рішення.

УЄФА і ФІФА будуть стежити за таким можливим рішенням ФФУ з точки зору його правомірності і можливості повторення таких прецедентів в подальшому. Ситуація дуже складна та заплутана і яким чином вона вирішиться, я не можу передбачити», – сказав Стеценко.