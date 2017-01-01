Степаненко пропустить перший матч Ліги Європи проти «Сельти»

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Українець знаходиться в списку дискваліфікованих на офіційному сайті УЄФА

Півзахисник донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко не зможе взяти участь в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської «Сельти».

Він знаходиться в списку дискваліфікованих на офіційному сайті УЄФА.

Степаненко отримав попередження в матчі 5-го туру групового етапу проти «Коньяспору». В УЄФА очевидно порахували, що українець зробив це навмисне, щоб обнулити кількість карток і підійти до стадії плей-офф чистим, і покарали півзахисника додатковою дискваліфікацією.

Нагадаємо, перший матч 1/16 Ліги Європи пройде в четвер, 16 лютого, у Віго. Початок матчу – о 20:00.