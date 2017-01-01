Суд у допінговій справі Тайсона Ф'юрі розпочнеться 6 лютого

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Допінг-проби, взяті у боксера ще на початку 2015 року, показали наявність в організмі слідів забороненого препарату - анаболічного стероїду нандролон

6 лютого почнуться слухання у допінговій справі колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі, повідомляє Boxing News з посиланням на британське видання The Mirror. Допінг-проби, взяті у боксера ще на початку 2015 року, показали наявність в організмі слідів забороненого препарату - анаболічного стероїду нандролон.

Нагадаємо, що крім звинувачення в прийомі нандролон, Тайсон Ф'юрі також звинувачується в прийміть кокаїну - сліди цього наркотичного засобу знайшли у нього в вересні 2016 року. Сам Ф'юрі визнав, що вживав кокаїн, а звинувачення в прийомі нандролону відкидає.

Ф'юрі усвідомлює, що якщо буде доведена його вина в допінговому скандалі із застосуванням анаболічного стероїду нандролон, його кар'єра може бути завершена. “Тайсон має намір очистити своє ім'я. У нього був важкий рік, і він знає, що ці слуханняможуть завершити його кар'єру. Він має намір розповісти чиновникам все, що знає", - сказав джерело британського видання.







Джерело: УНІАН