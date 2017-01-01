Суд визнав незаконним блокування рахунків «Динамо» у Приватбанку
- Сьогодні, 11:58
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Суд розблокував рахунки українського футбольного клубу
Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність блокування рахунків футбольного клубу «Динамо» у Приватбанку.
Про це свідчать матеріали суду
13 грудня комісія НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб визнала «Динамо» пов'язаною (афілійованою) із Приватбанком особою.
19 грудня в Приватбанк була введена тимчасова адміністрація, що провела процедуру примусової конвертації в акції банку вкладів пов'язаних осіб (т.зв. bail-in) і призупинила проведення видаткових операцій з рахунків клубу.
У грудні 2016 «Динамо» звернувся в суд з вимогою визнати незаконним рішення НБУ про визнання його пов'язаною з банком особою й наказ тимчасового адміністратора Приватбанку від 20 грудня про призупинення/блокування/припинення проведення видаткових операцій з рахунків клубу.
20 березня Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов «Динамо», а 14 квітня відхилив апеляцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Джерело: Українські новини