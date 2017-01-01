Суркіс назвав головні цілі Хацкевича в «Динамо»

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Президент столичного клубу розповів про те, чого він хоче побачити від співпраці з білоруським фахівцем

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував призначення Олександра Хацкевича на посаду головного тренера команди.

Функціонер розповів про те, чого він хоче побачити від співпраці з білоруським фахівцем.

«Брати тренера тільки тому, що іноземець, я не бачу сенсу. Якщо прийде фахівець з ім'ям, він захоче поміняти команду, посилити її якимось серйозними гравцями.

Але сьогодні такий час з фінансової точки зору не такий, щоб робити такі кроки. Якщо ті, хто пишуть, хочуть допомогти футбольного клубу хоч однією гривнею, ми їх запрошуємо.

Сьогодні головне завдання – зберегти команду і бойовий дух, який був протягом двох чемпіонських сезонів, підключити талановиту молодь», – сказав Суркіс.

Джерело: Динамоманія