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    Суркіс назвав головні цілі Хацкевича в «Динамо»

    • Сьогодні, 13:15
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    Президент столичного клубу розповів про те, чого він хоче побачити від співпраці з білоруським фахівцем

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував призначення Олександра Хацкевича на посаду головного тренера команди.
    Функціонер розповів про те, чого він хоче побачити від співпраці з білоруським фахівцем.

    «Брати тренера тільки тому, що іноземець, я не бачу сенсу. Якщо прийде фахівець з ім'ям, він захоче поміняти команду, посилити її якимось серйозними гравцями.

    Але сьогодні такий час з фінансової точки зору не такий, щоб робити такі кроки. Якщо ті, хто пишуть, хочуть допомогти футбольного клубу хоч однією гривнею, ми їх запрошуємо.

    Сьогодні головне завдання – зберегти команду і бойовий дух, який був протягом двох чемпіонських сезонів, підключити талановиту молодь», – сказав Суркіс.

    Джерело: Динамоманія

    футбол «Динамо»
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