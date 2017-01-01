Суркіс назвав ім'я головного кандидата на пост наставника «Динамо»

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Олександр Хацкевич очолить столичний клуб

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс зазначив, що вже сьогодні буде оголошено нового тренера команди. Попри те, що контракт ще не підписано, Ігор Михайлович назвав ім'я головного кандидата – Олександра Хацкевича.

«Давайте не будемо поспішати, коли підпишу, ви всі дізнаєтеся. Навіть сьогодні. У мене відбудеться остання розмова. Хацкевич? Те, що говорять, напевно, це правда. Але підпису немає. Головний тренер підбиратиме собі команду», – сказав Суркіс у прямому ефірі FootballHub.

Нагадаємо, що Сергій Ребров залишив клуб після останньої гри «Динамо» проти «Чорноморця».