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    Суркіс не заплатить Мілевському 1,2 млн євро

    • Вчора, 16:08
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    Форвард російського «Тосно» звинувачує київський клуб у несплаті грошей, визначених контрактом

    Палата суперечок Федерації футболу України назвала неправомірними претензії нападника Артема Мілевського до свого колишнього клубу «Динамо», на суму в 1,2 млн євро, повідомляє телеканал Футбол 1.
    За словами джерела, футболіст має право оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Чи буде нападник російського «Тосно» це робити - наразі невідомо.

    У грудні 2016 року Мілевський заявив, що президент київського клубу Ігор Суркіс відмовився виплачувати гравцеві заборгованість у розмірі 1,5 мільйона доларів.

    Також український форвард додав, що у зв'язку з цією ситуацією вирішив подавати в суд на колишнього роботодавця.

    Джерело: Футбол
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