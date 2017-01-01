Світоліна без проблем подолала стартовий бар'єр на турнірі в Куала-Лумпур
- Сьогодні, 15:46
-
Розсилка
Українка обіграла представницю Південної Кореї і зустрінеться з японкою
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола тенісного турніру в Куала-Лумпур з призовим фондом понад 220 тисяч доларів.
У матчі першого кола вона без особливих проблем обіграла представницю Південної Кореї Чан Су Джон з рахунком 6:2, 6:3. Зустріч тривала трохи менше півтори години.
У другому раунді українка зустрінеться з японкою Нао Хібіно.
Нагадаємо, що в неділю Світоліна виграла свій другий турнір в 2017 році.
У фіналі престижного турніру WTA в Дубаї наша співвітчизниця перемогла Каролін Возняцкі з Данії.
Джерело: segodnya.ua