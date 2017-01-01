Світоліна без проблем подолала стартовий бар'єр на турнірі в Куала-Лумпур

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Українка обіграла представницю Південної Кореї і зустрінеться з японкою

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола тенісного турніру в Куала-Лумпур з призовим фондом понад 220 тисяч доларів.

У матчі першого кола вона без особливих проблем обіграла представницю Південної Кореї Чан Су Джон з рахунком 6:2, 6:3. Зустріч тривала трохи менше півтори години.

У другому раунді українка зустрінеться з японкою Нао Хібіно.

Нагадаємо, що в неділю Світоліна виграла свій другий турнір в 2017 році.

У фіналі престижного турніру WTA в Дубаї наша співвітчизниця перемогла Каролін Возняцкі з Данії.

Джерело: segodnya.ua