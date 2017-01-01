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    Світоліна без проблем подолала стартовий бар'єр на турнірі в Куала-Лумпур

    • Сьогодні, 15:46
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    Українка обіграла представницю Південної Кореї і зустрінеться з японкою

    Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола тенісного турніру в Куала-Лумпур з призовим фондом понад 220 тисяч доларів.

    У матчі першого кола вона без особливих проблем обіграла представницю Південної Кореї Чан Су Джон з рахунком 6:2, 6:3. Зустріч тривала трохи менше півтори години.

    У другому раунді українка зустрінеться з японкою Нао Хібіно.

    Нагадаємо, що в неділю Світоліна виграла свій другий турнір в 2017 році.

    У фіналі престижного турніру WTA в Дубаї наша співвітчизниця перемогла Каролін Возняцкі з Данії.

    Джерело: segodnya.ua

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