  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Світоліна на турнірі в США легко розправилася з екс-росіянкою Гавриловою

    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в четверте коло турніру WTA Premier Mandatory з призовим фондом близько 7 мільйонів доларів в Індіан-Веллсі, США

    У матчі третього раунду Світоліна розгромила етнічну росіянку Дар'ю Гаврилову, яка представляє Австралію. Українка здобула 15-ту перемогу поспіль. Рахунок особистих зустрічей між суперницями став 4:2 на користь українки.

    Наступною суперницею Еліни стане іспанка Гарбіньє Мугуруса (7), котра у двох сетах здолала Кайлу Дей із США.

    Нагадаємо, що в матчі третього кола Світоліна обіграла Ван Цян з Китаю у трьох сетах.

    BNP Paribas Open – 2017

    WTA Premier

    Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

    Призовий фонд – $6 993 450

    Третій раунд

    Еліна Світоліна (Україна, 10) – Дар'я Гаврилова (Україна) 6:2, 6:1.

    Читайте також

    Джерело: Чемпіон

    Читайте також
    спорт теніс Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ