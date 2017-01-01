Світоліна на турнірі в США легко розправилася з екс-росіянкою Гавриловою
- Сьогодні, 10:36
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Розсилка
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в четверте коло турніру WTA Premier Mandatory з призовим фондом близько 7 мільйонів доларів в Індіан-Веллсі, США
У матчі третього раунду Світоліна розгромила етнічну росіянку Дар'ю Гаврилову, яка представляє Австралію. Українка здобула 15-ту перемогу поспіль. Рахунок особистих зустрічей між суперницями став 4:2 на користь українки.
Наступною суперницею Еліни стане іспанка Гарбіньє Мугуруса (7), котра у двох сетах здолала Кайлу Дей із США.
Нагадаємо, що в матчі третього кола Світоліна обіграла Ван Цян з Китаю у трьох сетах.
BNP Paribas Open – 2017
WTA Premier
Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США
Призовий фонд – $6 993 450
Третій раунд
Еліна Світоліна (Україна, 10) – Дар'я Гаврилова (Україна) 6:2, 6:1.
Джерело: Чемпіон