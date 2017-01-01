Світоліна на турнірі в США легко розправилася з екс-росіянкою Гавриловою

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Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в четверте коло турніру WTA Premier Mandatory з призовим фондом близько 7 мільйонів доларів в Індіан-Веллсі, США

У матчі третього раунду Світоліна розгромила етнічну росіянку Дар'ю Гаврилову, яка представляє Австралію. Українка здобула 15-ту перемогу поспіль. Рахунок особистих зустрічей між суперницями став 4:2 на користь українки.

Наступною суперницею Еліни стане іспанка Гарбіньє Мугуруса (7), котра у двох сетах здолала Кайлу Дей із США.

Нагадаємо, що в матчі третього кола Світоліна обіграла Ван Цян з Китаю у трьох сетах.

BNP Paribas Open – 2017

WTA Premier

Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд – $6 993 450

Третій раунд

Еліна Світоліна (Україна, 10) – Дар'я Гаврилова (Україна) 6:2, 6:1.

Джерело: Чемпіон