Світоліна не змогла поліпшити особистий рекорд на Australian Open



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українка в третьому колі програла Анастасії Павлюченковій

Перша ракетка Українипоступилася росіянці Анастасії Павлюченковій в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу - 5: 7, 6: 4, 3: 6.

Матч тривав 2 години 34 хвилини. За цей час українська тенісистка встигла подати 6 ейсів, допустити 3 подвійні помилки і реалізувати 5 з 19 брейк-поінтів. Павлюченкова, в свою чергу, зробила 5 подач навиліт, 9 «подвійних», а також записала на свій рахунок 6 брейків. В даному матчі українка зробила 25 невимушених помилок, в той час як росіянка - 52.

Раніше ні Павлюченкова, ні Світоліна не пробивалися в четвертий раунд Australian Open. Таким чином, Еліні не вдалося поліпшити свій особистий рекорд на турнірі. Відзначимо, що до цього в третє коло українка виходила двічі - в 2014 і 2015 роках.

У четвертому раунді 27-я ракетка світу Анастасія Павлюченкова зіграє зі своєю співвітчизницею Світланою Кузнєцовою, яка раніше вибила з боротьби сербську тенісистку Олену Янкович.

Нагадаємо, що етапом раніше свою участь на Australina Open завершив Олександр Долгополов, який програв французу Гаелю Монфісу з рахунком 3: 6, 4: 6, 6: 1, 0: 6. Таким чином, в жіночому і чоловічому одиночних розрядах українців більше не залишилося.

Джерело: xsport.ua