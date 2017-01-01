Світоліна обіграла американку Роджерс у другому колі тенісного турніру в Брісбені

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Українка здолала суперницю у впертому трисетовому поєдинку

У Брісбені (Австралія) завершився матч другого раунду тенісного турніру WTA, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Шелбі Роджерс зі США.

Матч завершився з рахунком 7:5, 2:6, 7:5.



Світоліна зуміла виграти два гейми поспіль і зробити зайвий брейк – 7:5. Найлегшою в цьому матчі виявилася друга партія, де перевага Роджерс становила солідні 6:2. Проте у третьому сеті українка знову зуміла нав'язати суперниці боротьбу і виграла точнісінько за сценарієм першого – 7:5.

У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможцем пари Ангелік Кербер (Німеччина) – Ешлі Барті (Австралія), чий матч відбудеться в середу, 4 січня.

Джерело: УНІАН