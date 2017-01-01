Світоліна обіграла олімпійську чемпіонку в першому колі турніру в Брісбені

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Найсильніша тенісистка України розпочала виступи в одиночному турнірі з перемоги

У Брісбені (Австралія) триває перший турнір WTA сезону-2017, в якому українка Еліна Світоліна в одиночному розряді обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг з Пуерто-Рико, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3. Українка впевнено провела зустріч проти суперниці, яка в серпні минулого року сенсаційно виграла Олімпіаду в Ріо. У кожній з двох партій наша спортсменка зробила брейки, що дозволило їй перемогти із солідною перевагою.

У свою чергу Катерина Бондаренко, яка програла у фіналі відбіркових змагань і потрапила в основну сітку, замінивши травмовану співвітчизницю Лесю Цуренко, проводила матч проти італійки Роберти Вінчі. Суперниці обмінялися перемогами на тай-брейках (7:6) у перших двох партіях.

А у вирішальному третьому сеті Бондаренко подавала на матч за рахунку 5:4, але не зуміла виграти гейм. У підсумку у вирішальному тай-брейку третього сету удача знову була на боці Вінчі – 7:6 (рахунок тай-брейку 7:5).

У ніч на вівторок за київським часом свій перший матч у новому році також проведе Олександр Долгополов, якому належить зіграти з колишнім першим номером світового рейтингу – знаменитим іспанцем Рафаелем Надалем.

Джерело: УНІАН