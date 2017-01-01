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    Світоліна очолила посів турніру в Стамбулі

    • Сьогодні, 17:14
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    Українка вважає за краще виступити в Туреччині, ніж на Premier в Штутгарті

    Перша ракетка України Еліна Світоліна  очолила посів основної сітки грунтового турніру категорії WTA International в Стамбулі, який відбудеться з 24 по 30 квітня.

    У першому колі змагань 13-му номеру світового рейтингу належить зіграти проти однієї з переможниць кваліфікації.

    В основній сітці турніру в Стамбулі також зіграють ще дві українки: Катерина Козлова і Даяна Ястремська. Козловій в першому раунді буде протистояти шоста сіяна Елізе Мертенс, а Ястремській - восьмий номер посіву німкеня Андреа Петкович.

    Нагадаємо, Світоліна почала грунтовий сезон з поєдинку Кубка Федерації проти Німеччини, в рамках якого обіграла Анжелік Кербер і поступилася Юлії Гергес.

    Відзначимо, що в 2015 році турнір в Стамбулі вигравала Леся Цуренко.

    Паралельно з турніром в Стамбулі на цьому тижні відбудуться змагання категорії Premier в Штутгарті.

    Джерело: xsport.ua

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