Світоліна перемогла найсильнішу тенісистку світу Кербер в матчі Кубка Федерації

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Рахунок у протистоянні Німеччини та України став 2:1 на користь «бундестім»

В Штуттгарті (Німеччина) завершився третій поєдинок матчу плей-офф Світової групи Кубка Федерації Німеччина - Україна, в якому українка Еліна Світоліна обіграла найсильнішу тенісистку світу Анжелік Кербер.

Гра закінчилася з рахунком 6:4, 6:2.

Українка, яка знаходиться на 13-му місці в світовому рейтингу, зуміла на рівних провести початок першої партії проти лідера світового рейтингу. А за рахунку 4:4 наша спортсменка виграла два гейми поспіль, в тому числі, на подачі суперниці.

У другій партії перевага українки було вже більш вагомою, що і вилилося в підсумковий рахунок - 6:2.



