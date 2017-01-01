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    Світоліна перемогла найсильнішу тенісистку світу Кербер в матчі Кубка Федерації

    • Сьогодні, 14:11
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    Рахунок у протистоянні Німеччини та України став 2:1 на користь «бундестім»

    В Штуттгарті (Німеччина) завершився третій поєдинок матчу плей-офф Світової групи Кубка Федерації Німеччина - Україна, в якому українка Еліна Світоліна обіграла найсильнішу тенісистку світу Анжелік Кербер.

    Гра закінчилася з рахунком 6:4, 6:2.

    Українка, яка знаходиться на 13-му місці в світовому рейтингу, зуміла на рівних провести початок першої партії проти лідера світового рейтингу. А за рахунку 4:4 наша спортсменка виграла два гейми поспіль, в тому числі, на подачі суперниці.

    У другій партії перевага українки було вже більш вагомою, що і вилилося в підсумковий рахунок - 6:2.

    теніс Еліна Світоліна
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