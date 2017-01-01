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    Світоліна покине топ-10 світового тенісного рейтингу в понеділок

    • Сьогодні, 14:43
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    Українка програла вже в першому матчі турніру в Майамі

    Ранній виліт Еліни Світоліної на престижному турнірі в Майамі коштував найкращій українській тенісистці місця у топ-10 світового рейтингу.

    Найкраща тенісистка України і 10-та ракетка світу Світоліна свій перший матч на турнірі проводила проти американки Бетані Маттек-Сендс і поступилася суперниці з рахунком 5:7, 4:6. У свою чергу, вихід американки Венус Вільямс у півфінал змагань гарантував їй як мінімум підйом з 12-ї на 9-ту позицію рейтингу WTA.

    Це означає, що Світоліна опуститися з 10-го на 11-те місце. Додамо, що шанс обійти українку мають датчанка Каролін Возняцкі і британка Йоханна Конта, які вже вийшли в півфінал. У разі виходу у фінал вони також обійдуть Світоліну в рейтингу з наступного тижня.

    Джерело: УНІАН

    теніс Еліна Світоліна
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