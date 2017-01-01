Світоліна покращила позицію в рейтингу WTA

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Українка наразі посідає 12-е місце

Чемпіонка турніру WTA в Стамбуліпіднялася на одну позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Про це йдеться на офіційному сайті WTA.

Таким чином, українка наразі посідає 12-е місце.

Крім того, 16-річна українка Даяна Ястремська після виходу в чвертьфінал турніру в Стамбулі значно зміцнила свої позиції, піднявшись на 112 сходинок. Тепер вона посідає 308-е місце, проти 420 місця.

Інші українки в рейтингу WTA — 44 місце Леся Цуренко, Катерина Бондаренко — 94 місце, Катерина Козлова — 140, Ангеліна Калініна на 273 сходинці.

Очолює рейтинг Серена Вільямс.

Нагадаємо, 30 квітня перша ракетка України Еліна Світоліна втретє в цьому сезоні виграла турнір категорії WTA.

Джерело: УНН