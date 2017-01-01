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    Світоліна покращила позицію в рейтингу WTA

    • Сьогодні, 21:09
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    Українка наразі посідає 12-е місце

    Чемпіонка турніру WTA в Стамбулі Еліна Світолінапіднялася на одну позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Про це йдеться на офіційному сайті WTA.

    Таким чином, українка наразі посідає 12-е місце.

    Крім того, 16-річна українка Даяна Ястремська  після виходу в чвертьфінал турніру в Стамбулі значно зміцнила свої позиції, піднявшись на 112 сходинок. Тепер вона посідає 308-е місце, проти 420 місця.

    Інші українки в рейтингу WTA — 44 місце Леся Цуренко, Катерина Бондаренко — 94 місце, Катерина Козлова — 140, Ангеліна Калініна на 273 сходинці.

    Очолює рейтинг Серена Вільямс.

    Нагадаємо, 30 квітня перша ракетка України Еліна Світоліна втретє в цьому сезоні виграла турнір категорії WTA.

    Джерело: УНН

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