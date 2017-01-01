Світоліна поступилася на старті турніру в Мадриді
- Сьогодні, 22:15
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Розсилка
Матч тривав 2 години та 42 хвилиниНа престижних змаганнях категорії WTA Premier Mandatory "Mutua Madrid Open", що проходить у Мадриді, поєдинок першого кола провела лідер жіночого тенісу України Еліна Світоліна.
Доволі ранній брейк у виконанні українки дозволив Світоліній лідирувати у партії. При рахунку 5:2 китаянка вдруге програла на своїй подачі. На початку другого сету супротивниці обмінялися виграними геймами на чужих подачах, а згодом повторили це.
Доля партії вирішувалася на тайбрейку. З рахунком 4:2 передувала українка, але примудрилася програти 5 розіграшів підряд −6:7 (4).
У вирішальній партії обидві учасниці проводили довгі розіграші, але вдача усміхнулася китаянці — 6:3. Загальний рахунок 6:2, 6:7 (4), 3:6.
Варто відзначити, що матч тривав 2 години та 42 хвилини.
Додамо, що в 1/16 на Чжен Сайсас очікуватиме протистояння із ще однією представницею Піднебесної Ван Цян (57 ракетка світу), яка у першому колі обіграла 20-ту ракетку світу іспанку Каролін Гарсію.
Зауважимо, що росіянка Марія Шарапова, яка відбула дискваліфікації через допінг зуміла вибити зі змагань 17-у сіяну Лучі-Бароні — 4:6, 6:4, 6:0.
Джерело: УНН