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    Світоліна повернулася до топ-10 рейтингу WTA

    • Сьогодні, 13:34
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    Перша ракетка України Еліна Світоліна знову піднялася в десятку найкращих тенісисток світу в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA)

    Перша ракетка України Еліна Світоліна займає 10-ту позицію, піднявшись на дві сходинки. Водночас Леся Цуренко також піднялася на два місця, а Катерина Бондаренко – на три.

    Рейтинг WTA станом на 8 травня:

    1 (1). Серена Вільямс (США) – 7010.

    2 (2). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 6945.

    3 (3). Кароліна Плишкова (Чехія) – 5946.

    4 (6). Гарбиньє Мугуруса (Іспанія) – 4627.

    5 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 4475.

    6 (7). Йоханна Конта (Великобританія) – 4425.

    7 (8). Агнешка Радванська (Польща) – 4255.

    8 (4). Халеп (Румунія) – 4206.

    9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) – 4060.

    10 (12). Еліна Світоліна (Україна) – 3955.

    теніс
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