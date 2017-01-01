Світоліна повернулася до топ-10 рейтингу WTA
- Сьогодні, 13:34
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Перша ракетка України Еліна Світоліна знову піднялася в десятку найкращих тенісисток світу в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA)
Перша ракетка України Еліна Світоліна займає 10-ту позицію, піднявшись на дві сходинки. Водночас Леся Цуренко також піднялася на два місця, а Катерина Бондаренко – на три.
Рейтинг WTA станом на 8 травня:
1 (1). Серена Вільямс (США) – 7010.
2 (2). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 6945.
3 (3). Кароліна Плишкова (Чехія) – 5946.
4 (6). Гарбиньє Мугуруса (Іспанія) – 4627.
5 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 4475.
6 (7). Йоханна Конта (Великобританія) – 4425.
7 (8). Агнешка Радванська (Польща) – 4255.
8 (4). Халеп (Румунія) – 4206.
9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) – 4060.
10 (12). Еліна Світоліна (Україна) – 3955.