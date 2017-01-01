Світоліна пробилася до чвертьфіналу Ролан Гаррос

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Українка протистояла 290-й ракетці світу хорватці Петрі Мартіч

На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу відбулися чергові поєдинку у жіночому одиночному розряді.

В одній із зустрічей 1/8 фіналу 5-та сіяна змагань українка Еліна Світоліна протистояла 290-й ракетці світу хорватці Петрі Мартіч.

У середині стартової партії спортсменки почали обмінюватися брейками, однак на один більше зробила представниця Хорватії , що і дозволило їй повести — 6:4.

На початку другого сету спортсменки обмінялися виграними сетами на чужих подачах. Під кінець сету Еліна була більш успішною і зробила ще два брейки проти одного у Петри — 6:3. Вирішальна партія продовжилася непоступливою боротьбою, але у шостому геймі хорватка “під нуль” взяла подачу українки і була за крок до виходу у чвертьфіналу виграючи 5:2. Українка зуміла переломити хід подій та виграла 5 підряд геймів — 7:5.

Відзначимо, що у паралельній грі третя сіяна румунка Сімона Халеп розгромила 21-шу сіяну іспанку Суарес Наварро — 6:1, 6:1.

Джерело: УНН