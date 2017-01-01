Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Стамбулі

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Наша співвітчизниця обіграла 5 сіяну румунку Сорану Кирстю

Перша ракетка Україниуспішно подолала бар’єр 1/4 фіналу змагань категорії WTA — “TEB BNP Paribas Instanbul Cup”, що відбувається у Стамбулі (Туреччина).

Наша співвітчизниця, посіяна під першим номером, за 1 годину та 31 хвилини обіграла 66-ту ракетку світу румунку Сорану Кирстю (5 сіяна) — 6:4, 6:4.

Відзначимо, що суперниця Еліни не подала жодного ейсу, у нашої співвітчизниці два. Також українка реалізувала 4 з 11 брейкпоінтів, у румунки — 2/8.

Зауважимо, що у півфіналі лідер жіночого тенісу України змагатиметься із кривдницею 16-річної українки Даяни Ястремської — Яною Чепеловою зі Словаччини (98-я в світовій класифікації). Одеситка у впертій боротьбі за 2 години 43 хвилини поступилася в трьох сетах — 6:2, 6:7 (4), 4:6.

Додамо також, Світоліна в четвертий раз в цьому році буде боротися за путівку в фінал турніру WTA. На початку сезону в Брісбені українка програла на цій стадії Кароліні Плішковій, на турнірі в Тайбеї пройшла Менді Мінеллі, а в Дубаї — Ангелік Кербер.

Джерело: УНН