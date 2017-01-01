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    Світоліна: Пропозиції щодо договірних матчів надходять всім тенісистам

    • Сьогодні, 15:35
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    Еліна Світоліна
    Фото: Артем Худолєєв, «Главком»
    Еліна Світоліна

    «Як тільки надходять пропозиції щодо договірних матчів, я одразу повідомляю про це спеціальній організації»

    Перша ракетка українського жіночого тенісу Еліна Світоліна в інтерв’ю «Главкому» прокоментувала скандали, пов'язані з тим, що букмекери напередодні матчів пропонують спортсменам певні суми за фіксований результат на корті.

    «Як тільки надходять (пропозиції щодо договірних матчів. - Главком), я одразу кажу про це. В тенісі є спеціальна організація, яка цим займається, вона перевіряє цих людей», - заявила тенісистка.

    Вона також підкреслила, що пропозиції взяти участь в договірних матчах надходять всім тенісистам.

    «Головне – одразу повідомляти про них. Є спеціальна організація, яка цим займається. Залишмо це їй», - зазначила Еліна Світоліна.

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