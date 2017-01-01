Світоліна: Пропозиції щодо договірних матчів надходять всім тенісистам

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Фото: Артем Худолєєв, «Главком» Еліна Світоліна

«Як тільки надходять пропозиції щодо договірних матчів, я одразу повідомляю про це спеціальній організації»

Перша ракетка українського жіночого тенісу Еліна Світоліна в інтерв’ю «Главкому» прокоментувала скандали, пов'язані з тим, що букмекери напередодні матчів пропонують спортсменам певні суми за фіксований результат на корті.

«Як тільки надходять (пропозиції щодо договірних матчів. - Главком), я одразу кажу про це. В тенісі є спеціальна організація, яка цим займається, вона перевіряє цих людей», - заявила тенісистка.

Вона також підкреслила, що пропозиції взяти участь в договірних матчах надходять всім тенісистам.

«Головне – одразу повідомляти про них. Є спеціальна організація, яка цим займається. Залишмо це їй», - зазначила Еліна Світоліна.

Більше детально читайте в матеріалі: «Перша ракетка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі усі перемоги».