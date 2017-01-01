Світоліна стартує з другого раунду на турнірі в Римі

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Олександр Долгополов і Катерина Бондаренко почнуть боротьбу з кваліфікації

Українські тенісисти зіграють на престижних турнірах серії WTA Premier 5 і АТР 1000 в Римі. Призовий фонд жіночих змагань становить € 3,076,495, а чоловічих - € 4,273,775. Всі поєдинки будуть проведені на грунтовому покритті. Діючими чемпіонами Internazionali BNL d'Italia є Енді Маррей і Серена Вільямс.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка отримала восьмий номер посіву, стартує в Римі відразу з другого кола турніру, де зустрінеться з переможницею пари Алізе Корне - Сарра Еррані. Для української тенісистки цей ґрунтовий турнір стане третім. До цього вона перемогла на змаганнях у Стамбулі і вилетіла в першому колі на турнірі в Мадриді.

Леся Цуренко також почне свій виступ в основній сітці, але в першому раунді. Українка буде протистояти Деборі К'єза, яка займає 420-е місце в рейтингу WTA і є володаркою wild card.

Катерина Бондаренко, в свою чергу, зіграє перший матч в кваліфікаційному раунді проти 67-ї ракетки світу Варвари Лепченко.

Що ж стосується турніру АТР, то лідер всеукраїнського рейтингу Олександр Долгополов також стартує в кваліфікації, де битиметься з представником Барбадосу Дорианом Кінгом, котрий знаходиться на 106-й рядку у світовому рейтингу.

Останніми змаганнями, на яких виступав Долгополов, став Masters в Мадриді. Українець не зміг показати високий результат і зачохлив ракетку, так і не пробившись в основну сітку турніру.

Джерело: xsport.ua