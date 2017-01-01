Світоліна у Франції зробила селфі за 250 евро

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Пильні французькі поліцейські покарали українку за порушення ПДР

Перша ракетка Українине виходила на корт з кінця березня. Поступившись на турнірі в Майамі Бетані Маттек-Сандс у другому колі, наша співвітчизниця прийняла рішення взяти невелику паузу в змаганнях.

Зараз Еліна готується до ґрунтового сезону у Франції, де з нею трапився неприємний інцидент. Світоліна вирішила зробити селфі за кермом автомобіля, що не пройшло повз уваги поліцейський. Українка зізналася, що фото коштувало їй 250 євро.

Нагадаємо, що Світоліна повернеться на корт у матчі Кубка Федерації Україна - Німеччина. Команди зіграють 22- го і 23-го квітня в Штутгарті на грунті.

Джерело: xsport.ua