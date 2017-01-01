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    Світоліна у першому колі розгромила росіянку на Taiwan WTA

    • Сьогодні, 10:53
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    Перша ракетка України віддала суперниці лише три гейми

    Українська тенісистка Еліна Світолінауспішно стартувала на турнірі WTA International Taiwan Open.

    У матчі першого раунду Світоліна, посіяна під першим номером, розгромила російську тенісистку Євгенію Родіну – 6:0, 6:3.

    Наступна суперниця Світоліної визначається в матчі між іншою представницею України Катериною Козловою і Люциєю Градецькою з Чехії.

    Призовий фонд – 250 000 доларів.

    Джерело: champion.com.ua

    теніс Еліна Світоліна
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