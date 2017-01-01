Світоліна у першому колі розгромила росіянку на Taiwan WTA
- Сьогодні, 10:53
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Перша ракетка України віддала суперниці лише три геймиУкраїнська тенісистка Еліна Світолінауспішно стартувала на турнірі WTA International Taiwan Open.
У матчі першого раунду Світоліна, посіяна під першим номером, розгромила російську тенісистку Євгенію Родіну – 6:0, 6:3.
Наступна суперниця Світоліної визначається в матчі між іншою представницею України Катериною Козловою і Люциєю Градецькою з Чехії.
Призовий фонд – 250 000 доларів.
Джерело: champion.com.ua