Світоліна виграє турнір в Дубаї
- Сьогодні, 20:49
-
Розсилка
Українка вперше в кар'єрі виграла змагання Premier 5 і прорвалася в топ-10 рейтингу WTAКраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру в Дубаї (призовий фонд 2,6 млн доларів).
У фінальному поєдинку українська тенісистка у двох сетах обіграла Каролін Возняцкі з Данії - 6: 4, 6: 2.
Для Світоліной - це другий титул в сезоні і шостий в кар'єрі. Ця перемога дозволить Еліні потрапити в топ-10 світового рейтингу.
Джерело: segodnya.ua