Світоліна виграє турнір в Дубаї

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Українка вперше в кар'єрі виграла змагання Premier 5 і прорвалася в топ-10 рейтингу WTA

Краща українська тенісисткастала переможницею турніру в Дубаї (призовий фонд 2,6 млн доларів).

У фінальному поєдинку українська тенісистка у двох сетах обіграла Каролін Возняцкі з Данії - 6: 4, 6: 2.

Для Світоліной - це другий титул в сезоні і шостий в кар'єрі. Ця перемога дозволить Еліні потрапити в топ-10 світового рейтингу.