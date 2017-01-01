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    Світоліна виграє турнір в Дубаї

    • Сьогодні, 20:49
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    Українка вперше в кар'єрі виграла змагання Premier 5 і прорвалася в топ-10 рейтингу WTA

    Краща українська тенісистка Еліна Світоліна  стала переможницею турніру в Дубаї (призовий фонд 2,6 млн доларів).

    У фінальному поєдинку українська тенісистка у двох сетах обіграла Каролін Возняцкі з Данії - 6: 4, 6: 2.

    Для Світоліной - це другий титул в сезоні і шостий в кар'єрі. Ця перемога дозволить Еліні потрапити в топ-10 світового рейтингу.

    Джерело: segodnya.ua
    теніс Еліна Світоліна
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