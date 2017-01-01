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    Світоліна виграла перший матч у міксті на Ролан Гаррос

    • Вчора, 23:15
    • Розсилка

    Найкраща тенісистка України виступає в парі з Артемом Сітаком з Нової Зеландії

    Перша ракетка України Еліна Світоліна  успішно стартувала в змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з призовим фондом у 32 017 500 євро.

    Еліна Світоліна (Україна) / Артем Сітак (Нова Зеландія) – Міртіль Жорж / Жоффрей Бланкано (Франція) – 6: 1, 6: 4.

    У другому раунді турніру в міксті Світоліна і Сітак зіграють з переможцями зустрічі Мірза / Додіг – Юрак / Павич.

    Нагадаємо, напередодні Світоліна в одиночному разряді вийшла до третього кола Ролан Гаррос.

    Джерело: segodnya.ua

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