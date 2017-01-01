Світоліна виграла перший матч у міксті на Ролан Гаррос
- Вчора, 23:15
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Найкраща тенісистка України виступає в парі з Артемом Сітаком з Нової Зеландії
Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала в змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з призовим фондом у 32 017 500 євро.
Еліна Світоліна (Україна) / Артем Сітак (Нова Зеландія) – Міртіль Жорж / Жоффрей Бланкано (Франція) – 6: 1, 6: 4.
У другому раунді турніру в міксті Світоліна і Сітак зіграють з переможцями зустрічі Мірза / Додіг – Юрак / Павич.
Нагадаємо, напередодні Світоліна в одиночному разряді вийшла до третього кола Ролан Гаррос.
Джерело: segodnya.ua