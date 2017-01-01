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    Світоліна вирішила відмовитися від тенісу на найближчий місяць

    • Сьогодні, 14:08
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    Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила відмовитися від участі в найближчих турнірах

    Як інформує офіційний сайт 10-ї ракетки світу, проведе свій наступний матч Світоліна проведе в рамках зустрічі збірних України та Німеччини. Найближчий місяць Світоліна буде готуватися до ґрунтового сезону.

    Нещодавно українка зазнала несподіваної поразки в стартовому матчі турніру WTA в Майамі від американку Бетані Маттек-Сендс, яке стало для Світоліної другим поспіль.

    Очікується, що Світоліна повернеться на корт в кінці квітня, коли відбудеться зустріч Німеччини і України, яка пройде у Штутгарті. Зазначимо, що переможець протистояння отримає путівку у Першу Світову групу Кубка Федерації.

    Еліна Світоліна
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