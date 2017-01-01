Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру на Тайвані

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Тепер українка зустрінеться зі своєю суперницею за фіналом юніорського Ролан Гаррос-2010

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі турніру Taiwan Open обіграла чеську тенісистку Люсі Градецьку – 6:4, 7:5.

Тепер у чвертьфіналі українка зіграє з Унс Джабер з Тунісу, яку обіграла у фіналі юніорського Ролан Гаррос 2010 року.

- Майбутній чвертьфінал з Джабер? Ми гратимемо разом вже не вперше, – говорить Світоліна. – Ми однолітки і зустрічалися в фіналі юніорського Ролан Гаррос. Буде важкий, але цікавий матч. Зараз Джабер показує хороший теніс.

Свою останню зустріч дівчата провели на 25-тисячнику в Тунісі 2012 року, де на домашніх кортах Світоліна віддала Джабер тільки три гейми. У рейтингу WTA Унс займає 181-ше місце.