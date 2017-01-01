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    Світоліна вийшла до третього раунду турніру в Римі

    • Сьогодні, 17:04
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    Українка на затяжному тай-брейку обіграла француженку Алізе Корне

    Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру в Римі, з призовим фондом 3 млн доларів.

    У поєдинку другого раунду Світоліна на затяжному тай-брейку обіграла француженку Алізе Корне – 6:4, 7:6 (13:11).

    Матч тривав 2 години і 20 хвилин, за які Світоліна один раз подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала три брейк-пойнти з шести. Корне зробила два ейси, дві подвійні помилки і реалізувала два брейк-пойнти з семи.

    Тепер за вихід у чвертьфінал Світоліна зіграє з німкенею Моною Бартель, яка пройшла в основу через кваліфікацію.

    Нагадаємо, що в рейтингу WTA Світоліна опустилася на 11-те місце.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Еліна Світоліна
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