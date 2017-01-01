Світоліна вийшла до третього раунду турніру в Римі

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Українка на затяжному тай-брейку обіграла француженку Алізе Корне

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру в Римі, з призовим фондом 3 млн доларів.

У поєдинку другого раунду Світоліна на затяжному тай-брейку обіграла француженку Алізе Корне – 6:4, 7:6 (13:11).

Матч тривав 2 години і 20 хвилин, за які Світоліна один раз подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала три брейк-пойнти з шести. Корне зробила два ейси, дві подвійні помилки і реалізувала два брейк-пойнти з семи.

Тепер за вихід у чвертьфінал Світоліна зіграє з німкенею Моною Бартель, яка пройшла в основу через кваліфікацію.

Нагадаємо, що в рейтингу WTA Світоліна опустилася на 11-те місце.

Джерело: segodnya.ua