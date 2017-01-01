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    Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в Тайбеї

    • Сьогодні, 14:02
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    Українка у півфінальному матчі обіграла Мінеллу з Люксембургу

    У Тайбеї завершився півфінальний матч тенісного турніру WTA Taiwan Open, де українка Еліна Світоліна зустрічалася з Менді Мінеллой з Люксембургу та переграла суперницю у двох сетах, повідомляє офіційний сайт змагань. Матч закінчився легкою перемогою українки з рахунком 6:3, 6:2.

    Суперниці провели на корті трохи більше години - 1 година 08 хвилин, і весь цей час перевага українки була великою. У першому сеті суперниці билися на рівних до рахунку 3:3, після чого Світоліна виграла три гейми поспіль.

    У другій партії перевага нашої тенісистки була ще більш вагомою. У фіналі турніру українка зіграє з Шуай Пенг з Китаю, яка у своєму півфіналі здолала Люсі Шафаржову з Чехії з рахунком 6:4, 6:2.


    Джерело: УНІАН
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