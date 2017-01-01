Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру в Римі
- Сьогодні, 22:08
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В 1/4 фіналу українка обіграла третю ракетку світу
Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше зіграє в півфіналі ґрунтового турніру категорії WTA Premier 5. Наша тенісистка вийшла у 1/2 фіналу турніру в Римі, з призовим фондом 3 млн доларів.
У чвертьфіналі Світоліна (№11 в світі) на тай-брейку обіграла чешку Кароліну Плішкову (№3) – 6:2, 7:6 (11:9).
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини. За цей час українка зробила 4 ейси, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-поінтів з 7. Чеська тенісистка також 4 рази подала навиліт, двічі помилилася при введенні м'яча в гру, а також використовувала 3 брейкових шансів з 9-ти.
Тепер в півфіналі Світоліна зіграє з переможницею поєдинку Венус Вільямс – Гарбіньє Мугуруса.
Джерело: segodnya.ua