Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру в Римі

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В 1/4 фіналу українка обіграла третю ракетку світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше зіграє в півфіналі ґрунтового турніру категорії WTA Premier 5. Наша тенісистка вийшла у 1/2 фіналу турніру в Римі, з призовим фондом 3 млн доларів.

У чвертьфіналі Світоліна (№11 в світі) на тай-брейку обіграла чешку Кароліну Плішкову (№3) – 6:2, 7:6 (11:9).

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини. За цей час українка зробила 4 ейси, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-поінтів з 7. Чеська тенісистка також 4 рази подала навиліт, двічі помилилася при введенні м'яча в гру, а також використовувала 3 брейкових шансів з 9-ти.

Тепер в півфіналі Світоліна зіграє з переможницею поєдинку Венус Вільямс – Гарбіньє Мугуруса.

Джерело: segodnya.ua