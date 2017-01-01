Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Дубаї

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Українка обіграла Лорен Девіс з США

У Дубаї завершився чвертьфінальний матч тенісного турніру Dubai Duty Free Championships, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Лорен Девіс із США, повідомляється на офіційному сайті турніру. Матч завершився з рахунком 6:0, 6:4.



Суперниці провели на корті трохи більше години і весь цей час Світоліна мала велику перевагу. Наша спортсменка всуху виграла першу партію - 6:0, а в другій трохи втратила концентрацію і суперниця зуміла нав'язати боротьбу. Тим не менш, українка зуміла взяти зайвий брейк і виграти цю партію з рахунком 6:4.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможцем матчу Ангеліка Кербер (Німеччина) проти Ани Конюх (Хорватія). Кербер на даний момент є 2-ю ракеткою світу, поступаючись тільки переможниці Australian Open-2017 Серені Вільямс зі США.





