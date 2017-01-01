Світоліна вийшла в 1/8 фіналу на турнірі в Дубаї

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Українка у двох партіях переграла китаянку Чжен Сайсай

Перша ракетка Україниуспішно розпочала свої виступи в одиночному розряді на турнірі серії WTA Premier 5 в Дубаї. Наша тенісистка у двох партіях обіграла 95-у ракетку світу китаянку Чжен Сайсай - 7: 5, 6: 1.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин. За цей час українка тричі подала навиліт і двічі не змогла ввести м'яч в гру, записавши на свій рахунок 7 виграних геймів на прийомі. Сайсай не заробила жодного ейси, допустила одну подвійну помилку, реалізувавши за гру три брейк-поінта.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з американкою Крістіною Макхейл, яка вибила з боротьби Наомі Осаку. Відзначимо, що Еліна посіяна в Дубаї під 7-м номером.

Відзначимо, що Еліна вже покинула парний турнір в Дубаї, поступившись в дуеті з Катериною Бондаренко вже в першому раунді.