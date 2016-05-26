Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

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Фото: УНІАН Еліна Світоліна

Українська тенісистка продовжує успішно виступати у Франції

Українка Еліна Світоліна здобула перемогу в третьому колі тенісного турніру Великого Шолома у Франції, перегравши польку Магду Лінетт.

Еліна Світоліна (Україна) - Магда Лінетт (Польща) - 6:4, 7:5

Поєдинок з Магда Лінетт повинен був пройти ще в суботу, але через негоду в Парижі був відкладений на недільний день, передає офіційний сайт турніру Ролан Гаррос.

Одного брейка вистачило українці, щоб забезпечити собі перемогу в стартовій партії, яка тривала всього 35 хвилин. У другому сеті (53 хвилини) боротьби було більше: Світоліна постійно відчувала тиск на своїй подачі. У 94-й ракетки світу Лінетт було 4 брейк-пойнта в другому сеті, але жодним вона не скористалася. У ключові моменти партії Еліна зіграла більш чітко.

Вирішальний епізод стався в 11-му геймі (5: 5) на подачі Лінетт при рахунку «менше». Сітка допомогла українській тенісистці виконати брейк, а отже - прихований матч-бол. 12-й гейм Світоліна провела ідеально, подавши на матч.

Нагадаємо, раніше на турнірі в Парижі припинили участь українські тенісисти Леся Цуренко, Катерина Козлова, Сергій Стаховський і Олександр Долгополов.

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