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Українка знищила німецьку тенісистку після програного сету

Перша ракетка України і 11-й номер світового рейтингупробилася до чвертьфіналу турніру категорії Premier 5 в Римі, в третьому колі обігравши німкеню Мону Бартель, що займає 60-у сходинку в світовому рейтингу, з рахунком 3: 6, 6: 0, 6 : 0.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. За цей час Світоліна не виконала жодного ейси, допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала вісім з 12-ти брейк-поінтів. Бартель в цій грі чотири рази подала навиліт, десять разів помилилася при введенні м'яча в гру і взяла три подачі українки.

Відзначимо, що в Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру в Римі. Раніше вона на кортах «Форо Італіко" не доходила далі другого кола.

Суперницею українки у чвертьфіналі стане переможниця протистояння між чешкою Кароліною Плішковою і швейцаркою Тімеєю Бачінскі.

Джерело: xsport.ua