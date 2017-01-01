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    Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру в Римі

    • Вчора, 23:18
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    Українка знищила німецьку тенісистку після програного сету

    Перша ракетка України і 11-й номер світового рейтингу Еліна Світолінапробилася до чвертьфіналу турніру категорії Premier 5 в Римі, в третьому колі обігравши німкеню Мону Бартель, що займає 60-у сходинку в світовому рейтингу, з рахунком 3: 6, 6: 0, 6 : 0.

    Матч тривав 1 годину 41 хвилину. За цей час Світоліна не виконала жодного ейси, допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала вісім з 12-ти брейк-поінтів. Бартель в цій грі чотири рази подала навиліт, десять разів помилилася при введенні м'яча в гру і взяла три подачі українки.

    Відзначимо, що в Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру в Римі. Раніше вона на кортах «Форо Італіко" не доходила далі другого кола.

    Суперницею українки у чвертьфіналі стане переможниця протистояння між чешкою Кароліною Плішковою і швейцаркою Тімеєю Бачінскі.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна
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