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    Світоліна завершила боротьбу в четвертому колі турніру в Індіан-Уеллсі

    • Сьогодні, 09:52
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    Гарбінє Мугуруса перервала 16-матчеву переможну серію Еліни

    Перша ракетка України Еліна Світоліна  закінчила свій виступ в 1/4 фіналу на турнірі категорії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, поступившись 7-му номеру світового рейтингу Гарбінє Мугурусі - 6: 7 (5), 6: 1: 0: 6.

    Матч тривав 1 годину і 53 хвилини. За цей час українка тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки, а також успішно реалізувала 5 брейк-поінтів з 8. Гарбінє Мугуруса ж записала на свій рахунок 4 ейси, 3 «подвійні» і 6 брейків з 11.

    Таким чином, іспанка перервала 16-матчеву переможну серію української тенісистки, яка тривала майже два місяці. Останній раз Світоліна програла у Мельбурні - тоді в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії Еліна не впоралася з росіянкою Анастасією Павлюченковою.

    Варто зазначити, що українка повторила особистий рекорд Індіан-Уеллса. За свій виступ на Masters Світоліна заробила 120 рейтингів очок і отримала $ 77,265 призових. Наступний турнір, де виступить перша ракетка України, стане Відкритий чемпіонат Майамі.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна
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