Світоліна знялася з турніру в Малайзії

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Українська тенісистка не вийшла на матч другого кола

Десята ракетка світудостроково завершує боротьбу на турнірі в Малайзії, де в минулому році виграла титул. Вчора українка здобула перемогу в двох сетах над кореянкою Чан Су-Чон. Для Світоліни це була 13-та перемога поспіль у турі і вже 250-та в кар'єрі. Нагадаємо, що на цей поєдинок українка вийшла з тейпом на лівій гомілці і по ходу матчу зверталася за допомогою до фізіотерапевта.

Наступний турнір для Світоліни – в Індіан-Уеллсі. У минулому сезоні Еліна зупинилася в третьому раунді змагань, поступившись Роберті Вінчі.

Джерело: segodnya.ua