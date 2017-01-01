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    Світоліна знялася з турніру в Малайзії

    • Сьогодні, 09:57
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    Українська тенісистка не вийшла на матч другого кола

    Десята ракетка світу Еліна Світоліна  достроково завершує боротьбу на турнірі в Малайзії, де в минулому році виграла титул. Вчора українка здобула перемогу в двох сетах над кореянкою Чан Су-Чон. Для Світоліни це була 13-та перемога поспіль у турі і вже 250-та в кар'єрі. Нагадаємо, що на цей поєдинок українка вийшла з тейпом на лівій гомілці і по ходу матчу зверталася за допомогою до фізіотерапевта.

    Наступний турнір для Світоліни – в Індіан-Уеллсі. У минулому сезоні Еліна зупинилася в третьому раунді змагань, поступившись Роберті Вінчі.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Еліна Світоліна
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