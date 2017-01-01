Світоліна знялася з турніру в Малайзії
- Сьогодні, 09:57
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Українська тенісистка не вийшла на матч другого колаДесята ракетка світу Еліна Світоліна достроково завершує боротьбу на турнірі в Малайзії, де в минулому році виграла титул. Вчора українка здобула перемогу в двох сетах над кореянкою Чан Су-Чон. Для Світоліни це була 13-та перемога поспіль у турі і вже 250-та в кар'єрі. Нагадаємо, що на цей поєдинок українка вийшла з тейпом на лівій гомілці і по ходу матчу зверталася за допомогою до фізіотерапевта.
Наступний турнір для Світоліни – в Індіан-Уеллсі. У минулому сезоні Еліна зупинилася в третьому раунді змагань, поступившись Роберті Вінчі.
Джерело: segodnya.ua