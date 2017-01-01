Світоліна знялася з турніру в Сіднеї

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Причиною зняття зі змагань стало вірусне захворювання

Українська тенісисткане виступатиме в Сіднеї. Причиною зняття з турніру стало вірусне захворювання.

«У мене були постійні головні болі протягом останніх двох днів. На жаль, сьогодні стало ще гірше, коли я робила розминку на спеці», - сказала Світоліна.

«Я люблю грати в Сіднеї, це один з моїх улюблених турнірів в сезоні. Сподіваюся, в наступному році повернуся сюди і буду грати для цієї чудової публіки », - додала перша ракетка України.

Сьогодні вранці Світоліна повинна була зіграти поєдинок з олімпійською чемпіонкою Монікою Пуїг, яку обіграла минулого тижня в Брісбені.

Джерело: sport.ua