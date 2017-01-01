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    Тарас Михалик може влітку перейти в «Динамо»

    • Сьогодні, 16:20
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    У послугах захисника зацікавлений Юрій Калитвинцев

    Екс-захисник київського «Динамо» Тарас Михалик, який виступає за московський «Локомотив», цього літа може змінити клуб.

    Зацікавленість у його послугах виявляє інший московський клуб – «Динамо», який повернувся до Прем'єр-ліги після сезону, проведеного у ФНЛ.

    «Динамо» очолює український фахівець Юрій Калитвинцев, який добре знайомий з Михаликом і хоче бачити його в лавах своєї команди.

    Раніше наставник «Локо» Юрій Сьомін заявив, що хотів би, аби Михалик підписав новий контракт із залізничниками. Чинна угода закінчується цього літа.

    Українець виступає за «Локомотив» з літа 2013 року. До Москви його покликав нинішній коуч кам'янської «Сталі» Леонід Кучук.

    Джерело: Сегодня

    футбол спорт «Динамо»
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