Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається повертатися до боксу в найближчі 10 років
- Сьогодні, 12:02
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Тайсон Ф'юрі зробив чергову скандальну заявуЕкс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі написав у Twitter, що не планує повертатися на ринг у найближчі 10 років.
«Усім, хто запитує про моє повернення: не передбачаю нічого такого в найближчі 10 років. Можливо, повернуся в стилі Джорджа Формана в іншу еру», – написав Ф'юрі.
Нагадаємо, що раніше Ф'юрі було дискваліфіковано після того, як у його допінг-тесті знайшли сліди кокаїну. За кілька годин до дискваліфікації британець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBO.