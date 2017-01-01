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    Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається повертатися до боксу в найближчі 10 років

    • Сьогодні, 12:02
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    Тайсон Ф'юрі зробив чергову скандальну заяву

    Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі написав у Twitter, що не планує повертатися на ринг у найближчі 10 років.

    «Усім, хто запитує про моє повернення: не передбачаю нічого такого в найближчі 10 років. Можливо, повернуся в стилі Джорджа Формана в іншу еру», – написав Ф'юрі.

    Нагадаємо, що раніше Ф'юрі було дискваліфіковано після того, як у його допінг-тесті знайшли сліди кокаїну. За кілька годин до дискваліфікації британець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBO.
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