Тайсон продовжив контракт з «Шахтарем»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова угода розрахована на 4 роки

Півзахисник донецького «Шахтаря» Тайсон продовжив контракт з клубом.

Про це повідомив гендиректор донецького клубу Сергій Палкін на своїй сторінці у

.

Нова угода розрахована на 4 роки. Минулий контракт хавбека закінчувався в грудні 2017 року. Раніше повідомлялося про інтерес італійського «Лаціо» і турецького «Фенербахче» до бразильця.

У цьому сезоні на рахунку Тайсона 36 матчів за «Шахтар», 9 голів і 9 гольових передач у всіх турнірах.