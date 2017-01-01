Тайсон продовжив контракт з «Шахтарем»
- Сьогодні, 18:42
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Нова угода розрахована на 4 рокиПівзахисник донецького «Шахтаря» Тайсон продовжив контракт з клубом. Про це повідомив гендиректор донецького клубу Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook.
Нова угода розрахована на 4 роки. Минулий контракт хавбека закінчувався в грудні 2017 року. Раніше повідомлялося про інтерес італійського «Лаціо» і турецького «Фенербахче» до бразильця.
У цьому сезоні на рахунку Тайсона 36 матчів за «Шахтар», 9 голів і 9 гольових передач у всіх турнірах.