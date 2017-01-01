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    Тайсон продовжив контракт з «Шахтарем»

    • Сьогодні, 18:42
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    Нова угода розрахована на 4 роки

    Півзахисник донецького «Шахтаря» Тайсон продовжив контракт з клубом.
    Про це повідомив гендиректор донецького клубу Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook.

     Нова угода розрахована на 4 роки. Минулий контракт хавбека закінчувався в грудні 2017 року. Раніше повідомлялося про інтерес італійського «Лаціо» і турецького «Фенербахче» до бразильця.

    У цьому сезоні на рахунку Тайсона 36 матчів за «Шахтар», 9 голів і 9 гольових передач у всіх турнірах.

    футбол спорт «Шахтар»
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