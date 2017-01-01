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    Теніс. Australian Open. Марченко поступився першій ракетці світу

    • Сьогодні, 15:16
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    Українець Ілля Марченко в трьох сетах програв Енді Маррею в стартовому матчі відкритого чемпіонату Австралії

    Australian Open-2016

    Grand Slam

    Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд - A$ 22,624,000

    Перше коло

    Енді Маррей (Великобританія) - Ілля Марченко (Україна) 7:5, 7:6, 6:2

    Жінки

    Перше коло

    Анжелік Кербер (Німеччина) – Леся Цуренко (Україна) 6:2, 5:7, 6:2

    Вінус Вільямс (США) – Катерина Козлова (Украина) 7:6, 7:5

    Леся Цуренко Ілля Марченко
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