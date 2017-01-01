Тенісистка Бондаренко поступилася в другому колі в Чарльстоні

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Українка програла Кікі Бертенс

Українська тенісисткане змогла пробитися до третього кола на турнірі в Чарльстоні, програвши представниці Нідерландів Кікі Бертенс 2: 6, 5: 7.

Матч тривав 1 годину і 36 хвилин, за які українка допустила три подвійні помилки і реалізувала один брейк-поінт з трьох. Бертенс сім раз подала навиліт, реалізувала чотири брейк-поінт з 11 і допустила три подвійні помилки.

Відзначимо, що українка в четвертий раз поспіль не змогла подолати друге коло в Чарльстоні.

Нагадаємо, що в першому колі Бондаренко обіграла росіянку Євгенію Родіну.

Джерело: xsport.ua