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    Тенісистка Бондаренко поступилася в другому колі в Чарльстоні

    • Сьогодні, 22:33
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    Українка програла Кікі Бертенс

    Українська тенісистка Катерина Бондаренко  не змогла пробитися до третього кола на турнірі в Чарльстоні, програвши представниці Нідерландів Кікі Бертенс 2: 6, 5: 7.

    Матч тривав 1 годину і 36 хвилин, за які українка допустила три подвійні помилки і реалізувала один брейк-поінт з трьох. Бертенс сім раз подала навиліт, реалізувала чотири брейк-поінт з 11 і допустила три подвійні помилки.

    Відзначимо, що українка в четвертий раз поспіль не змогла подолати друге коло в Чарльстоні.

    Нагадаємо, що в першому колі Бондаренко обіграла росіянку Євгенію Родіну.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Катерина Бондаренко
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