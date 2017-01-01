Тенісистка Бондаренко програла суперниці з третьої сотні і не потрапила у фінал кваліфікації в Нюрнберзі

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Українка виграла перший сет, але віддала наступні два

Третя ракетка Українине зуміла пробитися до фіналу кваліфікації турніру в Нюрнберзі, Німеччина. Незважаючи на те, що в першому сеті українка залишила Олександру Канадцу з баранкою, наступні два сети виграла румунка. Рахунок матчу: 6: 0, 4: 6, 4: 6.

Матч тривав 2 години 13 хвилин. За цей час українка 5 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і виграла 63% «брейків». У свою чергу румунка зробила 1 ейс, зробила 1 «подвійну» і реалізувала 40% брейк-поінтів.

У фіналі кваліфікації Канадцу зіграє з тенісисткою з 6 сотні рейтингу світового рейтингу австрийкою Мірою Антонітч.

Нагадаємо, інша українка Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA Premier 5 в Римі.

Джерело: xsport.ua