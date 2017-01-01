Тенісистка Кіченок пробилася до півфіналу турніру в Мексиці
- Сьогодні, 22:04
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Українка виступає в дуеті Далілою Якупович (Словенія)У парному розряді тенісного жіночого турніру "Abierto GNP Seguros – International" представниця України Надія Кіченок успішно подолала чвертьфінальний бар'єр.
Надія Кіченок (Україна) разом із Далілою Якупович (Словенія) у двох сетах завдали поразки дуету Медісон Бренгл (США)/Нікола Гойєр (Німеччина) – 6:4, 6:1.
Зазначається, що задля оформлення путівки в півфінал українсько-словенському дуету знадобилася лише одна година.
Зауважимо, що за вихід у фінал Кіченок і Якупович посперечаються з парою Ірина Хромачева (Росія)/Ніна Стоянович (Сербія).
Додамо, що у поточному сезоні Надія вже записала в свій актив чвертьфінал на турнірі WTA в Хобарті, фінал на 60-тисячнику в Чжухаї і титул на 60-тисячнику в Шеньчжені. На всіх цих змаганнях українка виступила в дуеті з сестрою Людмилою Кіченок.
Джерело: УНН