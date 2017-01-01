Тенісистка Козлова вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

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За потрапляння в основу українка зіграє з сербкою Круніч

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос. Наша тенісистка в трьох сетах обіграла представницю Туреччини Іпек Сойлу - 7: 6 (7: 4), 2: 6, 6: 3.

Тепер для потрапляння в основну сітку турніру "Великого шолома" Козловій (№140 в WTA) потрібно обіграти сербку Олександру Круніч (№122).

Нагадаємо,що напередодні Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Ролан Гаррос.

Джерело: segodnya.ua