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    Тенісистка Козлова вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

    • Сьогодні, 16:49
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    За потрапляння в основу українка зіграє з сербкою Круніч

    Українська тенісистка Катерина Козлова  вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос. Наша тенісистка в трьох сетах обіграла представницю Туреччини Іпек Сойлу - 7: 6 (7: 4), 2: 6, 6: 3.

    Тепер для потрапляння в основну сітку турніру "Великого шолома" Козловій (№140 в WTA) потрібно обіграти сербку Олександру Круніч (№122).

    Нагадаємо,що напередодні Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Ролан Гаррос.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Катерина Козлова
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