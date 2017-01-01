Тенісистка Ястремська не втримала перевагу і програла Чепеловій

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16-річна українка вилетіла в чвертьфіналі турніру в Стамбулі

Украинска тенісистказазнала поразки у чвертьфіналі турніру WTA в Стамбулі, поступившись у трьох партіях представниці Словаччини Яні Чепеловій - 6: 2. 6: 7, 4: 6.

Українка після виграного першого сету вела у другій партії з рахунком 5: 2 і двічі подавала на матч, проте не зуміла дотиснути суперницю і упустила лідерство, програвши на тай-брейку. У третій партії більш досвідчена словачка перемогла 16-річну українку.

Матч тривав 2 години 43 хвилини, за які Ястремська не зробила жодного ейсу, 6 разів помилилася на подачі і реалізувала 7 з 16 брейк-поінтів. Чепелова, в свою чергу, один раз подала навиліт, допустила 5 «подвійних» і взяла 6 геймів на подачі українки.

Для 16-річної Ястремський це перший в кар'єрі чвертьфінал в WTA-турі. При цьому українка встановила рекорд в WTA, ставши першою тенісисткою, народженої в 2000-му році, якій вдалося дійти до 1/4 в турі.

У півфіналі стамбульського турніру, призовий фонд якого нараховує 250 тисяч доларів, Чепелова зіграє з переможницею пари, в якій зіграють перша ракетка України Еліна Світоліна і румунка Сорана Кирстя.

Джерело: xsport.ua