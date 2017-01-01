Тимощук залишився почесним громадянином Луцька

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Депутати Луцької міської ради не проголосували за те, щоб відібрати у тренера Зеніта Анатолія Тимощука звання «Почесний громадянин міста Луцька»

Під час сесії Луцької міської ради депутати 5 разів голосували за те, щоб позбавити Тимощука звання «Почесний громадянин міста Луцька», проте кожного разу для прийняття рішення бракувало необхідної кількості голосів, інформує офіційний сайт Луцької міськради.

Повідомляється, що для позитивного рішення не вистачило семи голосів.