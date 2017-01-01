Тимощук засвітився на параді в Росії з «георгієвською стрічкою»
- Сьогодні, 10:58
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Екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук сходив на парад у Росії
Почесний громадянин Луцька, екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук засвітився з «георгіївською стрічкою».
Це сталося під час урочистих заходів з нагоди Дня Перемоги у Санкт-Петербурзі.
За інформацією прес-служби пітерського «Зеніту», з нагоди 72-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні футболісти и тренерский штаб ФК поклали квіти до монумента «Мати-Батьківщина» на Піскаревському меморіальному кладовищі, повідомляє «Волинь Post».
Нагадаємо, раніше депутати міськради не зуміли позбавити Тимощука звання почесного громадянина Луцька через брак голосів.
Раніше повідомлялося, що Тимощук працюватиме тренером у «Зеніті».