Тимощук засвітився на параді в Росії з «георгієвською стрічкою»

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Екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук сходив на парад у Росії

Почесний громадянин Луцька, екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук засвітився з «георгіївською стрічкою».

Це сталося під час урочистих заходів з нагоди Дня Перемоги у Санкт-Петербурзі.

За інформацією прес-служби пітерського «Зеніту», з нагоди 72-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні футболісти и тренерский штаб ФК поклали квіти до монумента «Мати-Батьківщина» на Піскаревському меморіальному кладовищі, повідомляє «Волинь Post».



Нагадаємо, раніше депутати міськради не зуміли позбавити Тимощука звання почесного громадянина Луцька через брак голосів.

Раніше повідомлялося, що Тимощук працюватиме тренером у «Зеніті».