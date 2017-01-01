Тимощука виключили з виконкому ФФУ, замість нього прийняли Зозулю
- Сьогодні, 15:19
-
Розсилка
Анатолій Тимощук виключений з виконавчого комітету Федерації футболу України
За таке рішення (90 – «за») проголосували у п'ятницю, 14 квітня, на Конгресі ФФУ. Замість нього у виконком ФФУ увійде Роман Зозуля (усі – «за», лише один утримався).
Нагадаємо, що Зозулю у керівний орган ФФУ замість Тимощука запропонував президент організації.
Додамо, що ультрас Волині вимагають позбавити Тимощука звання «Почесного громадянина Луцька».
Джерело: champion.com.ua