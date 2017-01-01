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    Тимощука виключили з виконкому ФФУ, замість нього прийняли Зозулю

    • Сьогодні, 15:19
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    Анатолій Тимощук виключений з виконавчого комітету Федерації футболу України

    За таке рішення (90 – «за») проголосували у п'ятницю, 14 квітня, на Конгресі ФФУ. Замість нього у виконком ФФУ увійде Роман Зозуля (усі – «за», лише один утримався).

    Нагадаємо, що Зозулю у керівний орган ФФУ замість Тимощука запропонував президент організації.

    Додамо, що ультрас Волині вимагають позбавити Тимощука звання «Почесного громадянина Луцька».

    Джерело: champion.com.ua

    футбол спорт ФФУ
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